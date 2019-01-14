不顧媽媽睡旁邊 媽媽男友偷摸6歲女童下體 阿嬤察覺救援

2019-01-14 12:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市一名年僅6歲、就讀國小一年級的女童，與媽媽及媽媽的同居人住在八德區，3人經常同床睡午覺，男子還要求睡在兩人中間，豈料，2017年9月間，女童竟遭男子伸手撫摸下體，直到女童阿嬤察覺有異報案才揭發惡行，估計女童受害至少2次，桃園地檢署檢察官依對未滿14歲之女子為猥褻行為罪嫌起訴。

男子坦承有碰觸女童下體但非故意，他先是辯稱當時女童的腿踢到他的生殖器，才會出手想撥開女童的腿，因撥不開才會一直撥、一直碰到女童下體，後又改口稱女童的腿是橫跨他的腹部、下體就貼在他的腰上，伸手想撥開她的腿時不慎碰觸到下體。

女童的媽媽則稱，她獨自撫養女兒，男友也同住在一起，一開始都是她睡在中間，女兒、男友睡在兩側，後來是男友開口要求「睡中間」，她與女兒才會分睡兩側；女童也證稱，「叔叔」有摸她的下體，當下很害怕，只敢假裝睡著。

檢方指出，男子的供詞前後不一，從女童的年齡、體型，認為男子聲稱「撥不開腿才一直撥、一直碰觸到下體」的辯詞不足採，不過，男子原本被依利用權勢猥褻罪嫌送辦，但女童是由媽媽獨力撫養，並非受到男子監督、扶助、照顧，與利用權勢猥褻罪構成要件有別，偵結改依對未滿14歲之女子為猥褻行為罪嫌起訴男子。

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