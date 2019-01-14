台鐵班表加註「幹」字 被求償280萬創天價

2019-01-14 11:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕台鐵高雄站周姓站務佐理排班表後貼在公告欄，卻被蔡姓列車長加註「幹」字，自認名譽受損，求償精神慰撫金280萬元天價，但高雄高分院僅判決賠償5千元定讞。

周姓原告表示，2017年6月29日中午，蔡姓列車長在屏東縣潮州鎮榮吉街高雄車班派車室，看到公告欄張貼「A組工作班轉換表」（指班表），竟在他確認的簽名欄內，書寫「幹」字，嚴重影響其名譽，請求賠償280萬元。

蔡姓被告則指稱，他因不滿排班，抒發情緒，不是針對周，沒有誹謗意思，刑事部分業經法院判決無罪定讞。

又說，「幹」字是閩南語，常用以發洩負面情緒，班表上單一潦草不易輕易辨識的「幹」字，距離周的簽名尚有一段距離，而該表僅為當週一次性文書，不會久存，已簽名確認者也不會重複閱覽，且除該「幹」字外，其上並無其他文字，一般人縱偶然閱覽，至多僅認為無聊之舉，不會聯想周本身言行舉止，或對形象產生不利連結，應無貶抑周評價或社會地位的情形。

2審合議庭調查，對人表示「幹」字，依日常生活經驗，帶有侮辱、輕蔑的意味，讓人感到難堪，判決蔡敗訴，但審酌兩造社會地位等情形，認為賠償5千元比較合理。

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