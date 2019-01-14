KTV互看不順眼幹架 傻到分不清敵我

2019-01-14 11:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區中清路一家KTV，今天（14日）清晨3時許發生鬥毆滋事案，兩陣營的年輕人看不順眼而互毆，更惡劣的是，雙方互不認識，支援的人馬甚至攜帶棍棒到場，卻搞不清狀況，誤認其他客人是仇家，竟宛如無政府狀態，在KTV前拉扯推擠客人，還一度分不清敵我，對「自己人」動手，中市警局派遣員警到場，這群惡徒還醉言瘋語，拉扯員警說「是他先動手」，或向對方嗆聲「好膽不要走」，共有兩人受輕傷，但都不願提告，警方將互毆的18人登記身分，依社會秩序維護法裁罰。

中市警局五分局水湳派出所調查，今天清晨3時許，24歲的許姓男子與朋友共8人，在102包廂內喝酒唱歌，卻跟隔壁103包廂的28歲陳姓男子互看不順眼，陳男叫來24歲張姓男子等10名年輕人，攜帶棍棒到KTV支援，想要教訓許男等8人。

不料，張男等10人到場，卻搞不清楚狀況，誤認其他客人是102包廂的仇人，拉扯並企圖毆打，此時，張男與許男陣營也開打，現場相當紊亂，中市警局派遣20多名警力陸續到場壓制，許男陣營兩人輕傷送醫。

員警到場時，這群惡人還不斷鬧事，甚至跟員警拉扯，還在警察面前想打人滋事，甚至搞錯對象，誤認「自己人」是仇家，企圖揮拳毆打，警方將鬧事人馬隔開，逐一抄錄身分資料與車牌後，命令他們離去，將擇期傳喚後，依社會秩序維護法裁罰。

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