人妻：看到小三幫丈夫口交照片 「頓覺世界一片黑暗」

2019-01-14 12:04

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名人妻見丈夫與共同女友人四處遊山玩水還開房間，雖懷疑兩人偷腥但不敢確定，直到見到女友人為丈夫口交照片，才「頓覺世界一片黑暗」，更過分的是，丈夫甚至帶小孩與小三碰面，讓自認為家盡心盡力的她，不僅被確診為急性壓力疾患，甚至遭丈夫施暴，傷心之餘，對兩人提起民事求償。士林地院審理後認定，人妻配偶權確實遭侵害，判被告2人應連帶賠償35萬元，可上訴。

2011年1月11日，是人妻與丈夫步入禮堂的日子，兩人婚後育有兩名子女，而小三則是夫妻共同友人。

人妻提告指，小三明知丈夫已婚，卻執迷不悟持續發生婚外情，經丈夫手機內照片可知，兩人共游足跡遍及台灣中南部，但她心痛之際卻無法確定是否真有偷腥行為，縱然見到兩人共裸上半身照片，仍無法確定，直到後來血淋淋地看到小三為丈夫口交照片，才確定遭背叛。

人妻也說，事發後精神壓力過大，被確診為急性壓力疾患，然而，有錯在先的丈夫，竟還對她施暴，造成腕部、膝蓋有多處瘀傷，且即便婚外情已被發現，兩人仍持續偷腥；人妻難過地要求應連帶賠償70萬元。

承認外情的丈夫否認對妻子施暴，且對方聲請保護令也已遭駁回，另雖分居，但他並未棄對方於不顧，更父兼母職地照顧小孩，加上經濟條件不佳，縱然須賠償，也請酌予減輕；小三則辯，元配早以對婚外情表示「宥恕」，且後來是男方持續騷擾、糾纏，並非她持續不軌。

法官審理後認為，雖無證據證明兩人後來持續交往，但也無證據證明人妻願意「宥恕」兩人，審酌男方名下財產，以及小三雖無工作、卻曾在直播平台刊登至杜拜及歐洲旅遊訊息，認定她並非無資力之人，判應連帶賠償35萬元。

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