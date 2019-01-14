酒駕肇逃釀一死一傷 檢方請求從重量刑

2019-01-14 11:44

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市三民區中華路、三民街口去年11月4日凌晨發生一起重大車禍，梁姓男子涉嫌酒駕撞死顏姓騎士拖行，倒車想逃再撞傷林姓騎士，釀成一死一傷，隨後又加速逃逸，連撞2部汽車後棄車在成功一路潛逃，高雄地檢署近日偵結，將梁男依酒駕致死、肇逃等罪嫌起訴，並要求法院從重量刑。

檢方起訴指出，梁姓男子去年11月4日凌晨和朋友在九如一路「柯公館KTV」酒後，駕車搭載李姓等4名友人從中華路北往南方向行駛，卻於中華路、三民街口失控跨越雙黃線撞上對向車道的顏姓騎士，梁男肇事後並未停車，一路將顏男拖行，直到撞到路旁鐵柱才停，造成顏男傷重致死。

未料，梁男肇事後又倒車想逃，再撞傷停等紅綠燈的林姓騎士，造成林雙腿多處受傷，梁男持續加速逃逸，再連撞邱姓、陳姓2名駕駛的部汽車後，轉六合二路開到成功一路棄車，車上一群人下車逃逸，警方獲報循線查出梁男涉案，翌日逮人。

案經2名被害人家屬提告，高雄地檢署今偵結，將梁男依酒駕致死、肇事逃逸等罪嫌起訴，並認為被告惡性重大，建請法官從重量刑，以昭儆懲。

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