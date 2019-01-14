抗議Gogoro車聚擾民 里長：電話接到手軟 警：已勸導

電動車廠在南市南區私人停車場辦車聚強拖合法停車與噪音污染惹民怨。（記者王俊忠翻攝）

電動車廠在南市南區私人停車場辦車聚強拖合法停車與噪音污染惹民怨。（記者王俊忠翻攝）

2019-01-14 11:41

〔記者王俊忠／台南報導〕電動車廠Gogoro於日前在台南市南區水交社私人停車場舉辦車聚晚會，因有部分車輛未移走，停車場業者委託民間拖吊車將合法停在場內的車輛拖走，引發車主強烈不滿；晚會現場音響又震耳欲聾，打擾附近大樓安寧，住戶怨聲載道，紛紛打電話向市府有關單位抗議，要求警方與環保局處理。

有民眾投訴指Gogoro於1月5日在水交社停車場內舉辦車主聚會活動，1月4日下午停車場要淨空，不少停車民眾沒接到通報，上班過程臨時接獲警方通知移車，根本趕不回，不料業者竟找拖吊車強行拖車，住戶還抱怨拖吊車拖吊時，一度未使用滑板，擔心車子被拖受損，經反映，拖吊車才使用滑板。

地方大成里長鄭宏源當天接抗議電話接到手軟，鄭宏源說，停車場業者在辦活動前1、2天有撥電話通知車主，因部分車主出國等原因沒接到通知。至於晚會噪音，他向警方及環保局反映，都無有效改善。

市警六分局大林派出所長莊海松說明，當天警方獲報有噪音妨害安寧案，警方到場先勸導業者降低音量、並聯絡環保局人員帶儀器前往檢測噪音量，分貝值是69.1，沒超過標準的77分貝，因此是勸導降音、未開單告發。

水交社停車場員工表示，事先有告訴車主在4、5兩日會使用停車場、請車主移車，未移車者只好將車子拖吊移到場邊，對於移車停在公有停車場的民眾，只需持收費單據即可向水交社停車場業者申請費用。

據了解，Gogoro公關對此活動造成居民困擾表達歉意、也強調活動舉辦會儘量不影響鄰近居民，並符合政府規範，日後辦理大型活動時會更加注意。

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