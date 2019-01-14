抗議Gogoro車聚擾民 里長：電話接到手軟 警：已勸導

2019-01-14 11:41

〔記者王俊忠／台南報導〕電動車廠Gogoro於日前在台南市南區水交社私人停車場舉辦車聚晚會，因有部分車輛未移走，停車場業者委託民間拖吊車將合法停在場內的車輛拖走，引發車主強烈不滿；晚會現場音響又震耳欲聾，打擾附近大樓安寧，住戶怨聲載道，紛紛打電話向市府有關單位抗議，要求警方與環保局處理。

有民眾投訴指Gogoro於1月5日在水交社停車場內舉辦車主聚會活動，1月4日下午停車場要淨空，不少停車民眾沒接到通報，上班過程臨時接獲警方通知移車，根本趕不回，不料業者竟找拖吊車強行拖車，住戶還抱怨拖吊車拖吊時，一度未使用滑板，擔心車子被拖受損，經反映，拖吊車才使用滑板。

地方大成里長鄭宏源當天接抗議電話接到手軟，鄭宏源說，停車場業者在辦活動前1、2天有撥電話通知車主，因部分車主出國等原因沒接到通知。至於晚會噪音，他向警方及環保局反映，都無有效改善。

市警六分局大林派出所長莊海松說明，當天警方獲報有噪音妨害安寧案，警方到場先勸導業者降低音量、並聯絡環保局人員帶儀器前往檢測噪音量，分貝值是69.1，沒超過標準的77分貝，因此是勸導降音、未開單告發。

水交社停車場員工表示，事先有告訴車主在4、5兩日會使用停車場、請車主移車，未移車者只好將車子拖吊移到場邊，對於移車停在公有停車場的民眾，只需持收費單據即可向水交社停車場業者申請費用。

據了解，Gogoro公關對此活動造成居民困擾表達歉意、也強調活動舉辦會儘量不影響鄰近居民，並符合政府規範，日後辦理大型活動時會更加注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/