男嬰父不詳母坐牢 議員嘆：底層悲歌

2019-01-14 11:37

〔記者湯世名／彰化報導〕「看了很不忍！」彰化縣和美鎮1名僅9個月大的男嬰，其生父下落不明，生母還因毒品案入獄服刑，男嬰輾轉送弱勢家庭照料，縣議員賴清美自掏腰包4000多元買奶粉、尿布，今天前往探視時還包了3000元紅包送給男嬰，希望過年前夕男嬰能獲得更完善的照顧，並期盼能喚起各界對社會底層弱勢的重視。

據了解，男嬰的母親是未婚產子，男嬰生父至今下落不明，母親今年36歲，因涉及毒品案入獄服刑近1年，男嬰之前是由其家屬照料，去年8月輾轉送至一個弱勢家庭，縣議員賴清美得知後相當不忍，決定自掏腰包買奶粉、尿布來幫助男嬰。

賴清美今天帶著奶粉、尿布會同彰化縣政府社工人員前往探視男嬰，還當場包了一個3000元的大紅包給男嬰，她抱起男嬰看著他圓滾滾的大眼睛，直呼：「好可愛！」但也為男嬰的遭遇感到難過，不解為何男嬰的父親會任意遺棄這樣可愛的小孩。

賴清美說，這種一出生就父不詳、母坐牢的例子普遍存在台灣各個角落，她自掏腰包共花了7000多元，希望男嬰能獲得最完善的照料，以及獲取營養正常發育，最重要的還是希望能喚起大眾對社會底層弱勢的關懷。

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