肉圓爸家暴...王薇君推薦紓壓法 網笑：以為要砸他

2019-01-14 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名林姓男子，只因兒子買的肉圓沒加辣，竟暴打妻兒，影片在網路曝光，網友群起激憤，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君有感而發，上網分享紓壓方法，網友卻歪樓了。

「壓力大就暴打孩子紓壓？」王薇君在其臉書分享，壓力大的其中一種紓壓的好方法，近日家暴、虐童案件不斷傳出，她氣到「拳頭都硬了」，這時該怎麼紓壓呢？在20多年前曾任全職家庭主婦的她推薦大家，將家中的鍋子拆解，並狠狠地用力刷洗，她將用了30年的鍋子刷洗乾淨後，整個壓力也都跟著緩解了，「刷了4個小時後，我現在拳頭超無力的（手軟～）」，看著成果，她滿意地直呼，「亮晶晶很有成就感耶」、「紓解拳頭硬的良方」。

網友看完紛紛留言，「叫愛吃辣的那位去刷100個鍋子」、「我壓力大會把鍋子摔壞」、「剛剛看完（肉圓事件）我真的掉眼淚，完全感受小孩的緊張跟無助」；不過也有網友歪樓笑稱，「我怎麼以為，妳是要分享，這些鍋具可以拿來當武器打家暴男。」、「以為是要把鍋子往他頭上砸」。

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