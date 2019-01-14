台北年貨大街將開 永樂市場辦大場消防演習

2019-01-14 11:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕年節將近，台北市年貨大街活動即將展開，自1月19日起為期16天的年貨大街活動，人潮預估有30萬人次，為讓民眾能在安全環境採買年貨，台北市消防局上午在大同區迪化街永樂市場西側廣場，舉辦消防演習及防災園遊會。

本次演習情境，假想為永樂市場西側廣場攤商使用延長線過載導致電線短路起火，引燃周邊可燃物，火勢延燒至永樂市場，現場民眾立即報案，社區巡守隊實施初期滅火與疏散應變，後續消防人員抵達現場執行傷患救護、人命救助及滅火搶救。

演練項目包含「報案、巡守隊初期疏散及滅火、民眾旁觀者CPR」、「傷患救護」、「指揮幕僚編組作業及快速救援小組（RIT）」、「高空作業車救援」、「關東梯、雙節梯及三節梯加掛梯架設人命疏散及垂直救援」、「破壞鐵窗、鐵捲門強力入室搶救」、「燈繩、燈箱搜救」、「繩索垂降救助」及「消防水線射水滅火」等，展現民眾自救及消防人員火災搶救效能。

消防局另提醒，去年北市共發生2163起火災案件，其中建築物火災1588件，包括爐火不慎佔43.8%居首、其次電氣因素佔27%、第三為菸蒂佔10.4%，呼籲5層樓以下建築物的住戶應裝設「住宅用火災警報器」，可在火警發生時預先得知，將危害降至最低。

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