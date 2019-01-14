笨強盜末路！3人持刀搶劫Uber司機受傷敗逃 赴醫院急診被逮

2019-01-14 10:48

［記者楊政郡／台中報導］3個年輕人因4包K他命遺失，為了填補損失，計畫行搶UBER司機，其中廖男持水果刀刺向司機，只搶回原本雙方談妥而支付的車資1萬5800元，司機以辣椒水反擊，廖嫌等強盜未遂，回到車上後又找到上述4包K他命，白忙一場，但更巧是司機報警由救護車送到中國附醫急救，廖嫌也因行搶中受傷，3嫌一起到中國附醫就診，全部都在急診室被警方逮捕，檢察官依加重強盜未遂起訴廖等3人（毒品部分另案處理）。

檢察官調查，廖男去年10月3日下午，開自小客車載林男及林的友人楊男外出用餐，用餐完畢後廖卻遍尋不著4包K他命，這4包可賣好幾千塊，為了填補損失，廖建議搶UBER司機，林及楊都同意。

約來UBER張姓司機，由廖身上藏住水果刀上車與其攀談，準備伺機下手，佯稱要包車到台南且過夜，張男開價1萬5800元，廖遲遲不敢下手，藉口找朋友商量而下車，後來換林過來，也遲遲不敢下手，再找藉口下車，後來廖心一橫二度上車，先支付1萬5800元給張，表示要包車，請張迴轉車頭之際，持水果刀刺向張，張因太痛撞及路邊電箱，廖趁機搶回上述1萬5800元。

此時張拿出辣椒水攻擊廖，廖揮舞水果刀，至張的前胸及手臂多處傷口，張姓司機喝令廖某下車，廖才放棄行搶而未遂。而廖回到車上與林、楊會合，此時又在車內腳踏墊發現上述遺失的4包K他命，真是白忙一場。

還有更巧的，張男報警由救護車載往中國附醫急診，而廖與張扭打之際，廖也受傷，3歹徒也一起來到中國附醫救醫，而聞訊趕到中國附醫急診室的員警，一併查獲，查扣作案水果刀及4包K他命等。

3年輕人到案坦承犯行，依加重強盜未遂罪起訴。

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