男客證詞反覆、養生館沒設臨檢警示燈...業者獲判無罪

2019-01-14 10:33

〔記者黃建華／高雄報導〕高市三民警一分局前年8月搜索轄區內「京都養生館」，僅根據莊姓男客自承有作「半套」色情按摩，就將林姓業者依妨害風化罪嫌送辦，並經檢方起訴，不過，法院審理時，店內王女堅稱只有純按摩、否認幫莊男作「半套」，法官發現莊男在警訊、法院庭訊對於是他要求作「半套」或王女邀約作「半套」，說詞不一，且警方未查扣任何保險套、潤滑液，該店又無裝設臨檢警示燈，與一般色情業者不同，判林姓業者無罪。

檢方起訴指出，「京都養生館」涉嫌僱用女子，與男客從事俗稱「半套」的猥褻色情按摩，2017年8月16日14時30分許，莊姓男客前往消費 ，店內王姓女子招呼接待後，引領莊男至養生館2樓房間內，涉嫌為莊男進行「半套」按摩，為警於同日15時35分許搜索，莊男坦承有進行「半套」色情按摩，因而認被告林姓業者涉犯刑法第231條第1 項意圖使女子與他人為猥褻行為而容留以營利罪嫌。

不過，高雄地院審理時，林姓業者表示案發時不在場，強調該店只是純按摩，不允許店內小姐與男客作「黑」的。王姓女子也否認幫莊男作「半套」色情按摩。

法官發現，莊男警訊時說是他主動要求王女幫忙「打手槍」，法院庭訊又說是王女主動問他要不要做「半套」，前後說詞不一。且王女說的收費價格也與莊男所說的有出入。

法官審酌莊男證詞前後不一，且警方並未查扣到任何保險套、潤滑液等證物，且該養生館並未設置防範員警逕行進入查察之臨檢警示燈或遙控臨檢燈、暗門等設施，與一般經營進行性交易色情業常見之防範查緝措施，迥然有別；從而，被告是否確有起訴內容所指圖利容留女子猥褻之行為，缺乏證據以資認定，判林姓業者無罪。可上訴。

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