肉圓爸被7網友痛毆 館長：那7人都我朋友

2019-01-14 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區1名林姓男子，因為小孩買肉圓沒加辣，竟直接動手毆打妻兒，影片PO到網路上後引起公憤，有7位網友一氣之下直接跑去林男住處打人，事後全數被帶回警局偵訊。對此網路紅人「館長」陳之漢透露，那是「我朋友他們去做的」。

館長昨（13日）晚在直播中表示，那7人都是他的臉書好友，也都是蘆洲在地人。館長說，他不是要推廣以暴制暴，但他覺得法律改得太慢了，判刑又不夠重，所以朋友就跑去做了。

館長說，他要替蘆洲人和全台灣人感謝他們，剛剛他的副總有打電話詢問對方是否需要幫忙，但那7位朋友謝絕了。館長透露，其實自己這邊也有人問他們為什麼沒約一約一起去，對方則回覆因為館長的人馬都有練過格鬥，怕最後打死人。

館長表示，他不是鼓勵用暴力，但這種人神共憤的事情要等到什麼時候才能處理？館長怒斥肉圓爸把小孩打成那樣「還算是人嗎？」所以此事可以說是「必要之惡」，畢竟「不用霹靂手段，怎顯菩薩心腸」，對這種「佛也發火」的事情，這樣做才能顯示出台灣人的道德觀。

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