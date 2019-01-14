肉圓爸遭私刑痛毆 新北警勸：路見不平拔刀相助的時代已過去

2019-01-14 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名林姓男子因兒子買肉圓沒加辣，動手毆打兒子，妻子前往勸阻還被他鎖喉，影片被貼到臉書社團後引起公憤，許多網友昨晚紛紛包圍林男住處「堵人」，更有網友跑近林男住處痛毆林男，而新北市警方害怕現場失控，昨晚派員到現場安撫網友情緒。新北市政府警察局也在臉書粉絲專頁貼文告知，呼籲網友不要動用私刑，並強調：「路見不平，拔刀相助的時代過去了。路見不平，請報警處理。」

新北市政府警察局稍早的臉書貼文指出，目前已經協助申請緊急保護令，後續被害人提出告訴，我們第一時間會移送給檢察機關處理。隨後新北市政府警察局則表示，不管是誰做錯事，態度是好是壞，都應該由警察機關和司法程序處理，更強調：「這不是獵巫，到場嗆聲或動手也不是證明自己是英雄的手段。路見不平，拔刀相助的時代過去了。路見不平，請報警處理。」

除了呼籲網友不要動用私刑，新北市政府警察局在文末也標註「買肉圓不加辣椒動手是不對的」、「號召鄉民私刑正義也是不對的」、「暴力不能解決問題」、「譴責暴力」等字句。

另外，新北市政府警察局也在臉書粉專「爆料公社」轉貼林男住家遭包圍空拍圖底下留言：「我們完全能夠理解大家的心情。-------（消音）但是拜託大家不要弄髒自己的手，這種事情交給我們來處理就好。」呼籲大家冷靜。

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