全國每年13萬件家暴 律師：肉圓爸打不完的，打113

2019-01-14 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名林姓父親因兒子買肉圓沒加辣，就動手毆打兒子，妻子前往勸阻還被他鎖喉，影片被傳到網路上後引起公憤，有7名網友還闖入林男住處毆打林男。對此，有律師認為雖然鄉民的正義大快人心，但全國一年有13萬件家暴，根本打不完，重點是有沒有勇氣打家暴專線113。

林智群律師今（14）日於臉書發文表示，肉圓哥因為家暴被肉搜甚至被圍毆，鄉民的正義固然大快人心，但「世界上有多少肉圓哥，你打得完嗎？」、「今天是群情激憤，有一兩百個鄉民站出來，下次呢？全台灣一年有13萬件家暴，你打得完嗎？」

林志群指出，大部分發現家暴的情況下，多半是自己一個人而不是一群人，鄰居打小孩老婆時，有沒有勇氣打113更重要。據衛福部資料指出，有40%的家暴案件是警察機關發現的，有30%為醫院通報，但經113專線發現的僅只10%～19%，其實比例可以更高。

林志群表示，沒有人希望小孩是被打到奄奄一息，送醫之後才被發現遭到家暴，如果你我多注意一點，勇敢一點，世界上的不幸會少一點。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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