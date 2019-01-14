病房內偷手機失風辯稱「吃了藥恍惚」 法官不信判8月

2019-01-14 09:16

〔記者黃建華／高雄報導〕有竊盜、毒品等前科的陳姓男子去年10月間在苓雅區「阮綜合醫院」的病房行竊手機，失風被逮，卻辯稱是「服用精神科用藥後恍神所致」，不為法官採信，高雄地院一審仍依侵入有人居住之建築物竊盜罪，判他有期徒刑8月。可上訴。

判決指出，陳姓男子去年10月15日下午4 時許，在高雄市苓雅區阮綜合醫院6 樓665 號病房，見一名看護Solik Ah將其智慧型手機1 具（廠牌：ADVAN ，價值約新臺幣2000元）置放於病床旁置物櫃上，即趁機竊取該手機。

陳男行竊得逞離開病房時為Solik Ah發現，通報警方到場，扣得被竊手機，發還Solik Ah，而查悉上情。

陳男事後在法院審理辯稱：我當天有吃精神科的藥物，也不知道吃了之後會恍神，而去病房行竊，是被抓到警局意識才慢慢恢復意識。

不過，因陳男在警詢中已供稱是因一時貪念而想將手機佔為己有，法官對其辯詞存疑，全案仍依侵入有人居住之建築物竊盜罪 ，將他判刑8月。

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