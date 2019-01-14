聯詠科技前主管洩密中國公司 被起訴

2019-01-14 09:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署檢察官蘇恒毅指揮法務部調查局嘉義市調查站，查獲聯詠科技公司前曾姓主管，為貪圖中國競爭對手給的總經理職位以及雙薪，竟率3名員工涉嫌洩漏公司重大營業秘密，給上海明遨科技，檢方除依營業秘密法起訴4人外，並聲請扣押4名被告的現金、房產等財產，新竹地院法官裁准。

嘉義市調查站日前接獲聯詠公司告訴後，竹檢由營業秘密專組檢察官蘇恒毅指揮偵辦，查獲曾男於2016年間，與中國上海明遨電子科技公司負責人協議，對方承諾以明遨公司總經理職務及雙倍薪資挖角。

曾男於2016年離職前，擅自以多次、少量方式，下載重製聯詠公司內部OLED面板驅動IC及VR等研發工程類機密檔案資料，並挖角同事業處羅姓、何姓、董姓員工，跳槽至曾男以配偶名義、在台元科學園區內設立的竑遨科技，並要求羅男等人協助重製聯詠公司機密資料，洩漏給明遨公司。

此外曾男另針對跳槽工程師的薪資，假藉「專業技術事務收入」等名目，安排員工開立外幣帳戶，收受境外公司資金。

檢察官業經偵查後，認為曾男等人犯罪嫌疑重大，向新竹地方法院就4人犯罪所得，進行追徵，而聲請扣押4名被告的現金、房產等財產，法官裁准，並將曾男等4人依違反營業秘密法罪嫌，提起公訴。

檢方強調，高科技產業為我國經濟命脈，保護核心技術更刻不容緩，檢方仍將持續積極追查違反營業秘密法犯行，以確保國家經濟安全，並呼籲高科技技術人才切勿貪圖短利，以免誤蹈法網。

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