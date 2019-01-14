7網友對肉圓爸動私刑遭逮 其中一人才剛因持槍交保...

2019-01-14 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名林姓父親因兒子買肉圓沒加辣，就動手毆打兒子，妻子前往勸阻還被他鎖喉，影片被貼到臉書社團後引起公憤，許多網友紛紛前往林男住處「堵人」，甚至有7名網友跑入林男住處毆打林男，警方已將7名網友帶回偵辦，不過警方還發現，其中一名陳姓網友上個月才因持有手槍交保候傳。

綜合媒體報導，林男毆打妻兒的影片在網路上發酵後，林男住處便被肉搜公佈，許多憤怒網友紛紛包圍林男住處，其中甚至有7名網友到林男住處按電鈴，林男一開門後，立刻遭到其中兩名陳姓網友圍毆，警方隨後則是將7名網友帶回。

警方還發現，進屋毆打林男的其中一名陳姓網友是綽號「鱷魚」的蘆洲本地人，有槍砲、強盜、恐嚇等前科，上個月才被查獲持有2把火力強大的土耳其Zoraki 925改造手槍，被移送法辦交保候傳。

針對被網友痛打，林男表示暫不提告，但警方仍依社會秩序維護法將兩名動手的陳姓網友移送法辦，並呼籲民眾冷靜理性，此案交由警方處理即可，不要再到林男住處關心，以免造成社區安寧的壓力。

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