網友貼出肉圓爸住處被包圍空拍照 新北警察臉書留這句滅火...

2019-01-14 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名42歲林男因為10歲兒子買的肉圓「忘了加辣」，就失控暴怒將兒子打倒在地，40歲李姓妻子上前勸阻也被鎖喉，影片被貼到臉書社團上引發網友眾怒，隨即許多對此不滿的網友包圍男子住家，臉書粉絲專頁「爆料公社」稍早也貼出一張林男住家遭網友包圍的空拍圖，不過「新北市政府警察局」粉專小編在底下留言：「拜託大家不要弄髒自己的手，這種事情交給我們來處理就好。」引起網友議論。

昨日有許多不滿林男行徑的網友包圍林男住處，其中有7名網友一見林男外出就包圍毆打，造成林男頸部、手部擦、挫傷，警方將7人帶回，其中2名陳姓男子稱為了要讓林男「辣椒吃個夠」憤而動手。警方也對此強調，目前全案仍在調查中，呼籲民眾理性看待，切勿任意施行私法正義，以免觸法。

臉書粉專「爆料公社」稍早也轉貼網友在臉書社團「爆廢公社」所貼的一張林男住家遭包圍空拍圖，吸引許多網友留言，而新北警方除了昨日在現場維持秩序及安撫民眾外，也現身臉書粉專安撫激動網友，並在底下留言：「我們完全能夠理解大家的心情。-------（消音）但是拜託大家不要弄髒自己的手，這種事情交給我們來處理就好。」

看到「新北市政府警察局」粉專小編留言，許多網友也紛紛回應：「小編知我心～」、「辛苦了，那我就不過去了。」、「千萬不要讓這顆肉圓再接近妻小！」、「不好意思，那要髒你們的手了。」、「不要讓我們失望！」

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