交往近2年嘿咻多次才知男友已婚 她這樣討公道

2019-01-14 00:11

〔記者王俊忠／台南報導〕女子小珍以結婚為前提與李姓男子交往，李男傳配偶欄空白的舊身分證照片取信小珍，兩人交往近2年發生多次性關係，後來小珍才發現男友隱瞞已婚身分，控男友欺騙感情、浪費她青春年華，還長期失眠焦慮就醫，為此提告向男友求償。台南地方法院判李男須賠償20萬元給小珍，還可上訴。

小珍主張，她與李男從2016年7月中旬開始交往，交往之初即明白告知李男「希望以結婚為前提來交往」，要求男友須是單身，不料男友隱瞞其已婚身分，還透過手機line傳配偶欄空白的舊身分證照片給她，讓她一直誤以為男友還沒有結婚。

小珍透露，與李男交往期間發生多次性關係，直到2017年10、11月間，友人告知李男似已婚且有小孩，她一再向男友求證，男友又謊稱已離婚，直到2018年2月下旬，她在臉書社群發現李男與其妻的個人網頁，才確定男友其實是「人夫」，因為男友惡意隱瞞已婚身分，欺騙她感情、害她浪費青春年華，為此依民法侵權規定向說謊男友求償30萬元。

李男辯說，交往期間未告知小珍「自己已婚事實」，是因對女方尚不瞭解，這是個人隱私、應在適當時機說明，但小珍沒給他說明機會，傳自己舊身分證照片給小珍是要保護個人隱私，不希望小珍打擾家人，他在2018年1月有跟妻子談離婚，只因條件談不攏、未正式簽字。

台南地院法官審認民法195條規範的貞操權，是個人對性、親密行為的自主決定權，性行為對象是否已婚？因涉及此性交行為是否為民、刑事法秩序所容許，是性自主決定權的重要事項，一般情形隱匿已婚事實，致對方不知情而同意性交，是屬於侵害貞操權，得請求損害賠償。李男所辯解之詞均不足以採信，考量雙方社會地位、經濟等條件，判李男應賠償20萬元給小珍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/