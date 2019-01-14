騎士闖紅燈撞死 綠燈通過路口挨撞的女駕駛被判刑

2019-01-14 00:16

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕男騎士闖紅燈撞上綠燈通行的自小客車傷重不治，第一份車禍鑑定報告認定小客車女駕駛無肇責，第二份則認為路口設施不當，女駕駛也要負5%肇責，屏東地院法官採信第二份報告，依過失致死罪判女駕駛5個月徒刑，可易科罰金及上訴，女駕駛認為該判決很矛盾，讓她難以接受。

黃女1年多前晚上開車行經屏東市和生路3段、大豐路與建國路三岔路口時，見號誌為綠燈便左轉欲進入大豐路，卻被闖紅燈的李姓騎士撞個正著，李男傷重不治，家屬事後向黃女提告，經公路總局屏澎區車輛行車事故鑑定委員會鑑定車禍原因後，認為李男闖紅燈是主肇因，享有綠燈路權的黃女無肇責。

不過，此案轉送成大研究發展基金會鑑定後出現不同結果，認為李男應負75%至80%肇責，車禍路口交通管制設計不佳，為次肇因，應負15%至20%肇責，黃女未依規定行駛至路口中心點便提早左轉，應負5%肇責。

屏東地院合議庭認為，「道路交通安全規則」載明，汽車於岔路口欲左轉彎時，應行至路口中心處左轉，不得占用來車道搶先左轉，檢視黃女自小客車撞擊點位在左側車頭及車側下方，顯然有未行駛至該路口中心處即提早左轉、占用來車道的違規事實。

法官認為，黃女當時若能依規定行駛至路口中心點才左轉，未提前左轉、占用大豐路段來車道，從大豐路騎往建國路的李男縱然闖紅燈，也許能避開黃女的自小客車，於是採用成大車禍鑑定觀點，黃女應為李男的死亡負起過失責任。

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