肉圓店家被民眾致電怪罪 傳狠父今夜宿社子避風頭

2019-01-13 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕新北市1名父親昨（12）日晚間因不滿交代孩子買肉圓要加辣，買回來的肉圓卻沒加，竟爆打孩子與錄影蒐證的妻子，目前因影片流傳到「爆廢公社」引起公憤，狠父被網友毆打送醫，但網友們將矛頭指向不加辣醬的肉圓業者，打電話質問店家。

根據《蘋果》報導，男童昨日造訪的肉圓業者為1家在地11年的老店，且精心調製的辣椒醬選用朝天椒，配上肉圓、甜不辣等小吃相當刺激味蕾、增加口感豐富層次，店家指出，民眾若上門購買，絕對均有詢問是否要直接在餐點內添加辣椒醬，或是額外打包辣椒醬。

店家表示，他們真的完全不記得有看過影片中被父親狠心毒打的男童，因為尖峰時段的顧客人潮太洶湧，但今晚媒體報導後，曾接獲民眾電話，質問是否知道有男童因店家沒給辣椒醬「害小朋友被父親毆打」，業者相當無言。

狠父今晚被7名網友闖入住宅毆打後坐上救護車，家門外還有大批民眾等著要「問候」他，也有民眾開直播，並提到有消息指稱狠父今晚將不會回家，改夜宿社子，但未獲證實；影片中被這名男子家暴的妻小目前均平安，有網友呼籲冷靜，將案件回歸司法追求公平正義。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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