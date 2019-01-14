約「喝豆漿」新解 法院認證為「找人性侵妳」

2019-01-14 00:10

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓女子把張姓閨密的醜照傳給友人，讓張女怒不可遏，嗆聲「一個公開發文跟拎北道歉，一個就是『喝豆漿』呀，我看妳誠意到哪」，陳女看了之後嚇到轉學，並提出恐嚇告訴，最高法院認為網路用語「喝豆漿」指的是口交，甚至有「找人性侵妳」意涵，張女顯意圖對陳不利，日前維持原審判拘30日見解。

陳、張二人原為閨密，卻因都積極想成為網紅而暗自較勁，2017年元月間，陳女把張女醜照傳給兩人的共同好友鄭男，並用「好漂亮喔」、「你認識嗎」等話嘲諷，未料，鄭男看到之後竟截圖轉傳給張女，製造兩人決裂。

醜照外流的張女感到很難堪，只好回鄭男「讚喔」、「我要打她」，而後越想越不滿，臉書私訊陳女「你現在混的不錯，走在路上要小心了喔」、「可以給你兩個選，一個公開發文跟拎北道歉，文要我審核過，一個就是喝豆漿呀，我看妳誠意到哪」、「不用裝可憐，直接喝豆漿比較快」、「問鄭我漂不漂亮」，嗆聲兼較量外貌。

陳女自稱受驚轉學，提出恐嚇告訴，不過一審台中地院認為，張找陳「喝豆漿」，應是要她出來說清楚的意思，無恐嚇之意，判無罪，但陳女不罷休，上訴台中高分院。

中高分則採另一種看法，指豆漿為白色稠狀液體，網路上常隱喻為男性精液，均為網紅的兩人，一定知道「喝豆漿」非指單純飲用豆漿，而是帶有女性為男子口交的粗鄙意涵，甚至帶有「找人性侵妳」意思，再加上張女另對鄭男提到「我要打她」，可證明恐嚇犯意，改判拘30日。

逆轉讓張女錯愕，上訴最高院表示，把「喝豆漿」推測為「性侵」是不依證據認定的事實，顯然違法，但她的主張未撼動最高院心證，合議庭仍支持原審的認事用法，駁回上訴，全案確定。

陳女雖自稱嚇到轉學，但經過查證，她是因在夜店工作當DJ曠課太多，才被輔導轉學到其他高中，離奇的是，她的臉書學歷上寫著，自2015年起就讀麻省理工學院軟體設計至今。陳的臉書有5.6萬人追蹤，相較起來，張女僅1.2萬人追蹤，網紅度略遜一籌。

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