堅持「做對的事」 「保時捷姐」：受館長、柯P影響

2019-01-13 23:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕陳姓女子日前在北宜公路上駕駛保時捷911跑車翻個四腳朝天，馬上又闊氣地買了一輛新的保時捷。「保時捷姐」陳姓女子除了闊氣現金付款買車外，還多了一份善心，也許積陰德是讓她大難不死的原因。記者實地採訪陳女，她說自己除了在住家附近地區送便當給街友，每個月還會抽一天到台灣各地去發放便當，這麼做已經3年左右，陳女受訪時還是謙虛直說「我是小人物不重要」。

陳女說，因為她是館長陳之漢忠實粉絲，也是柯P的粉絲，她說這兩個人都有強烈的正義感，是受這兩人影響所以才會積極行善，實現自己心中的正義。陳女表示，她每個月都會挑幾天環島，除了發放便當也觀察街友狀況，她說「我就發現台中火車站的街友越來越多，不減反增。」希望政府、社會能夠有更多人注意到這些可憐的人們，並發揮善心。

陳女在受訪期間不斷強調「我就是一個小人物，不希望大家把注意力、資源放在我身上，我的職業、背景等等都不是社會大眾應該關心的事。」受訪期間她也不斷提到去年普悠瑪號出軌意外，她希望社會大眾能更關注的是類似的國家大事，而不事她這樣一隻「小螞蟻」。

陳女也說，自己與姊妹大難不死，2人已經在台中南天宮進行結拜，現在是異姓姊妹，友情昇華。而對於臉書動態，她說只是臉書就只是抒發一下自己心情的地方，希望酸民們不要再酸了，因為這樣她的心情有受影響，家人的心情也不好，近期內會出國暫避這些流言蜚語，也希望網友可以理智。

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