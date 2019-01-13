消防辦宣導 結合義剪籲防火防災

2019-01-13 21:59

〔記者陳薏云／新北報導〕為強化中、永和地區民眾對各項災害事故之基本常識概念，新北市政府消防局第七救災救護大隊於今日上午9點半在中和區「四號公園-823紀念碑」辦理『歡慶119消防節擴大防火宣導活動，更同時舉辦義剪活動，現場許多家長帶著小朋友同遊，達到寓教於樂效果。

第七大隊此次安排10站關於消防常識及實際體驗關卡，並邀請超人氣樂團、新北市薩克斯風推廣協會熱音吸睛開場，新北市警察局中和分局等單位共同參與，

另更有台灣電線電纜工業同業公會參與，提供老屋換電線居家安全諮詢，透過多元機構單位協力，共同推廣宣導居家防火防災觀念。

透過闖關跟各單位宣導進行觀念教育，以期許能夠在闖關玩樂之餘將防火防災教育向下扎根，能初期判斷危災害種類，以達到能夠自救及在自身安全的狀況下幫助他人，降低災害發生。

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