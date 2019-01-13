雷達測速儀「有效期限」超過1天 被拍超速判撤銷

2019-01-13 23:54

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子於去年5月24日，開著妻子的汽車，行經台61線西濱快速道路南向18.1K八里段時，被移動式雷達測速儀拍到超速而挨罰3500元，林妻不服提出行政訴訟；新北地院法官認為，這台測速儀的「檢定日期」是2016年5月23日，有效期限卻至隔年5月31日才滿，這已超過1年時間，由於涉及儀器準確度問題，應以檢定合格翌日起算一年，也就是說，有效期限至去年5月23日已到期，林男違規時間是去年5月24日，超過1天而獲得勝訴，可上訴。

據了解，這台移動式雷達測速儀是由GATSOMETER公司生產，早在多年前，就有網友及行車記錄器公司PO文警告，台61線18.1K處有移動式測速器出沒，主要架設在路肩護欄旁，以拍車尾方式取締，提醒網友該處限速90公里，小心慢行。

去年5月24日，林男開車行經該處，被拍到時速113公里，超速23公里，警方查證屬實後，予以舉發，新北市政府交通事件裁決處對車主即林妻，處以3500元罰鍰。

林妻不服提出行政訴訟質疑測速儀有效期限；對此，裁所處主張，這台測速儀的有效期限為：「106年5月23日起至去年5月31日」，林男違規時間是在去年5月24日，還在期限內，所測得的速度具公信力，並無失靈或失準問題。

法官調查，這台測速儀上的「檢定日期」是106年5月23日，有效期限卻記載至去年5月31日，已超過1年；法官函詢相關機關後確認，雷達測速儀檢定完成後，因行政作業問題，大多無法當日給檢定合格證書，所以有限期限的計算，才會變成：「從檢定合格月份的次月始日起算一年」。

但法官認為，這涉及雷達測速儀測量準確效力，不能因行政作業方便，而將有效期限延展超過1年，應以檢定合格翌日起算一年才符合法制，依此計算，這台儀器的有效期限至去年5月23日就到期，判原處分撤銷。

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