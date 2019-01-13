2通緝犯遇盤查裝傻 警用科技逼出原形

2019-01-13 21:53

〔記者萬于甄／台南報導〕永康警方昨晚連逮邱、王姓2名通緝犯，盤查時，兩人均不願吐露真實身分，意圖拖延時間，警方則利用小電腦M-POLICE辨識，其中，邱嫌見自己大頭照仍不承認，頑強挑戰，警方只好將其帶回分局，出動指紋掃描讓邱嫌無所遁形。邱、王姓通緝犯訊後均依法送辦、歸案。

大橋派出所員警昨晚執行酒駕臨檢時，發現一名男子乘坐機車後座卻未戴安全帽，將其攔下盤查，男子面對員警詢問隨口說出假資料，但警方卻查無資料，利用M-POLICE辨識出邱男後，發現其為竊盜、毒品通緝犯，不過，邱男始終不願承認身分，被帶回派出所調查。

警方以「指紋掃描」再度掃出邱嫌身分，邱嫌見逃不掉，只好坦承身分，還在其身上搜出安非他命與吸食器。邱嫌供稱，逃了4年，才到永康2個月就栽在警用科技上。

另外，復興派出所員警則在執行路檢，見一輛自小客車行經路檢點時，副駕駛座王姓乘客趴著蒙住臉，員警上前關心，王男宣稱剛工作完有點累，想休憩一下，但其神情緊張且臉上也無睡痕，讓警方起疑，以M-POLICE辨識臉部，王嫌才坦承通緝犯身分，乖乖就範。

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