網購撿屍神藥「乖乖水」增情趣 人夫差點涉運毒7年重罪

2019-01-14 03:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣33歲林姓男子為了增加與妻子的房事情趣，向海外網購宣稱具「聽從誘惑」等效果的「乖乖水」1小瓶，但貨品到港，被海關抽檢送驗，發現商品液體內含有二級毒品成分，被依涉嫌運輸第二級毒品罪嫌送辦；檢察官認為林男購買數量小，顯無販賣、轉讓等非法用途的經濟效益，罪證不足，裁定不起訴，否則林男恐涉7年以上的重罪。

林姓男子於去年4月下旬，在購物網站發現名叫「乖乖水」的商品，網頁並說明具有「聽從誘惑、精神旅行、思想迷亂、讓她乖乖聽話、任你擺佈、事後無記憶」等效果，以2150元下單購買一瓶。

「乖乖水」商品由香港空運到港後，於5月2日在快遞貨物專區，被財政部關務署台北關抽驗到，發現商品的寄件人「萊坤企業社」未登記在案，懷疑有異，通知法務部調查局桃園市調查處送驗，檢驗結果確認商品液體，含二級毒品第167項的伽瑪羥基丁酸（GHB）成分，純質淨重3.23公克。

桃園市調處認林男涉嫌毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪，為7年以上有期徒刑重罪，將他移送苗栗地檢偵辦。

林男坦承購買「乖乖水」，但他堅決否認運輸毒品，供稱是為了增加與妻子間生活情趣，夫妻共同討論後才以貨到付款的方式下訂購買，不清楚裡頭成分；他並說，但下訂後覺得怪怪的，上網搜尋關於乖乖水的資料，發現有問題，因此貨到時就沒有收貨。

檢方依據林男所稱購物網站的網頁所載，發現其中多為販售迷幻藥物迷昏水、催情水，也有販售第三級毒品FM2、彼迪三唑侖（Triazolam） 等，且「乖乖水」是在海關抽送驗發現含有二級毒品成分，並非如林男所稱貨到未收。

檢方雖認為林男所辯難認合理，但收件人、收件電話等，都是林男本人，顯見林男並無蓄意迴避、掩飾，與運毒犯罪者刻意逃避追查之作法不同。

檢方指出，且林男訂購內含第二級毒品成分的藥水僅1瓶，純質淨重僅3.23公克，與一般大量寄送運輸毒品以牟利之情形顯有不同，以林男運輸的數量甚微，顯無販賣、轉讓等非法用途之經濟效益。

檢方也認為，林男辯稱不知訂購商品內含毒品成分等語，尚非無稽，應堪採信，難認林男有運輸毒品之犯意，再查林男也無不良前科素行，也無其他積極證據足認林男確有犯行，認犯罪嫌疑不足，裁定不起訴處分。

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