屢欠卡債與丈夫爆口角 妙齡女車內燒炭尋短幸獲救

2019-01-13 22:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣29歲黃姓女子因債務問題與丈夫發生爭執，一時想不開，竟於昨晚開車到頭份市興隆路偏僻的產業道路邊，欲燒炭尋短，路過民眾眼見車輛冒出白煙立即報警，警方即時趕到撲滅炭火，但黃女已陷入昏迷，緊急送醫搶救，所幸已無生命危險。

頭份分局斗坪派出所昨傍晚5點40分接獲報案，稱轄內興隆路偏僻的產業道路旁停放一輛汽車，車輛未熄火且車內冒出濃濃白煙，警方研判疑似自殺案件，斗坪派出所巡佐邱宏仁隨即率警員廖均翰、廖昱翔馳赴現場，發現車門未鎖，立即打開，隨即竄出濃煙，副駕駛座底放著燃燒中的炭火。

警方趕緊取水撲滅火勢，驅散濃煙，發現駕駛座坐著已陷入昏迷的黃姓女子，緊急送醫搶救後撿回一命。黃女丈夫向警方表示，因妻子屢屢在外積欠卡債，家人已多次為她償還，但昨日又因債務問題發生口角，不料黃女一時衝動竟然尋短，所幸及時獲救，警方也苦苦相勸，盼夫妻能和諧解決難關。

頭份警分局長賴銘助說，黃女在人煙稀少的地方自殺，所幸警民合作積極救援，成功挽救生命，藉此呼籲民眾多多關心家人，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/