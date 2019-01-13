女醫師找徵信社「設局」對付小三 反被「計中計」坑3490萬

2019-01-13 23:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕比電影還精彩！台中市蔡姓女醫師，發現同為醫師的鍾姓丈夫與賣健康食品的王姓女子疑有婚外情，2011年找徵信社幫忙，「設局」聘請帥哥誘惑王女，讓王女遠離鍾男，卻被徵信社視為「肥羊」，設了「計中計」痛宰，甚至還誆稱小三王女到泰國陰廟，下蠱危害元配蔡女，要花錢解蠱，蔡女陸續花了4149萬元，王女還是沒有離開鍾男，法院依詐欺罪等罪名，判處徵信社人員1年8月至5年6月不等徒刑，不法所得宣告沒收。

判決書指出，蔡女為求挽救婚姻，2011年4月找「女人國際徵信社」，由業務經理邱玥瑩收款3萬元調查，5月邱女與該徵信社副總經理張廷賓回報說，兩人確實有曖昧，可以用計「設局」王女，找帥哥與王女交往，甚而結婚，王女就會離開鍾男，但要支付50萬元，蔡女認為此方法甚佳而付款，約3個月後，邱女與張男就回報說，王女已經中計，將與他們安排的鴨王一號（以下皆化名）論及婚嫁，但要支付176萬元買鑽戒。

同年7月，邱女與張男又誆稱，鴨王一號要帶王女到柬埔寨生活，蔡女的煩惱可一勞永逸解除，但得再支付860萬元，讓鴨王一號購屋與生活，不料，邱女與張男收款之後，8月間又瞎掰說，匯款到柬埔寨的錢被坑走了，蔡女相當生氣，跑到「女人國際徵信社」找總經理黃暹恆理論，卻又陷入黃男的圈套。

黃男說，他可以找鴨王二號假冒珠寶富商追求王女，但需要1000萬元，蔡女如數支付之後，邱女卻宣稱，她們調查顯示，王女到泰國陰廟，對蔡女下蠱，需要300萬元解蠱，不過，蔡女不太信任邱女，轉向黃男求助，黃男則順水推舟說，確實有下蠱一事，但不用花300萬元，只要260萬元就能解蠱，蔡女遂支付260萬元。

同年9月間，張男又說，派遣的鴨王三號（沈姓男子，法院判決無罪），已與王女熱戀中，雙方論及婚嫁，需要聘金、鑽戒與婚禮開銷共1000萬元，蔡女如數支付，張男又在10月回報兩人已結婚，必須給鴨王三號（沈男）100萬元酬謝，蔡女也是如數支付，張男的說詞並非全然虛假，王女確實與徵信社安排的沈男交往後完婚，沈男還在結婚前一天才與前妻離婚，不過，雙方情感基礎薄弱，僅為時26天就離婚，王女又再度與鍾男重燃舊情。

蔡女相當惶恐，又向黃男、邱女與張女求助，卻不知黃男與邱女都想獨享「肥羊」而內訌，邱女與丈夫郭呈嘉私下找蔡女，抨擊黃男收錢不辦事，誆稱可再找鴨王四號追求王女，結婚後把王女帶到中國，但得支付800萬元，急著保住自己婚姻的蔡女，又支付700萬元給郭男，原以為眼中釘、肉中刺已經拔除，卻又在2012年8月初，發現王女與自己丈夫仍在交往，花了4146萬元，小三還是與丈夫糾纏著，氣得向台中地檢署提告。

台中地院審理時，黃男等人都否認詐騙，與蔡女都簽有意向書，是蔡女胡亂羅織罪名，蔡女委託的案件，不是一般抓姦案，安排多名男人追求王女，還要帶王女出國去玩，需要租豪宅、名車並備有司機、送高檔生活用品、給生活費，支出當然高昂，且王女也與鴨王三號（沈男）結婚，委託任務已經完成，至於解蠱、匯款到柬埔寨的860萬元被坑，黃男等人都宣稱，沒有向蔡女說上述事情。

法官傳喚王女，她作證說，確實有自稱是國際鑽石供應商的沈先生，約她吃飯一次，費用2000至3000元，沒有送她禮物，至於鴨王三號（沈男），是搭高鐵或客運到台中市與她約會，並非搭乘名車，更從未見過司機，兩人約會吃的是1000多元的鐵板燒，沒有送她禮物，交往期間花費僅1萬元，結婚時更無聘金與鑽戒，僅送她1克拉鑽戒，價值約20萬至30萬元，婚後沈男只有給她5萬元生活費。

台中地院認定，黃男等人用詐術坑騙女醫師，觸犯共同詐欺取財等罪，黃男判刑5年6月，邱女判刑3年6月，張男判刑4年，郭男判刑1年8月，至於蔡女斥資4149萬元，法院認定黃男等人不法詐騙金額是3490萬元，這筆錢宣告沒收，檢方與4人都上訴二審，台中高分院全部駁回，不過，郭男二審坦承犯罪，且賠償女醫師而和解，二審宣告緩刑3年，可再上訴。

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