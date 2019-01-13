女醫師找徵信社「設局」對付小三 反被「計中計」坑3490萬

2019-01-13 23:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕比電影還精彩！台中市蔡姓女醫師，發現同為醫師的鍾姓丈夫與賣健康食品的王姓女子疑有婚外情，2011年找徵信社幫忙，「設局」聘請帥哥誘惑王女，讓王女遠離鍾男，卻被徵信社視為「肥羊」，設了「計中計」痛宰，甚至還誆稱小三王女到泰國陰廟，下蠱危害元配蔡女，要花錢解蠱，蔡女陸續花了4149萬元，王女還是沒有離開鍾男，法院依詐欺罪等罪名，判處徵信社人員1年8月至5年6月不等徒刑，不法所得宣告沒收。

判決書指出，蔡女為求挽救婚姻，2011年4月找「女人國際徵信社」，由業務經理邱玥瑩收款3萬元調查，5月邱女與該徵信社副總經理張廷賓回報說，兩人確實有曖昧，可以用計「設局」王女，找帥哥與王女交往，甚而結婚，王女就會離開鍾男，但要支付50萬元，蔡女認為此方法甚佳而付款，約3個月後，邱女與張男就回報說，王女已經中計，將與他們安排的鴨王一號（以下皆化名）論及婚嫁，但要支付176萬元買鑽戒。

同年7月，邱女與張男又誆稱，鴨王一號要帶王女到柬埔寨生活，蔡女的煩惱可一勞永逸解除，但得再支付860萬元，讓鴨王一號購屋與生活，不料，邱女與張男收款之後，8月間又瞎掰說，匯款到柬埔寨的錢被坑走了，蔡女相當生氣，跑到「女人國際徵信社」找總經理黃暹恆理論，卻又陷入黃男的圈套。

黃男說，他可以找鴨王二號假冒珠寶富商追求王女，但需要1000萬元，蔡女如數支付之後，邱女卻宣稱，她們調查顯示，王女到泰國陰廟，對蔡女下蠱，需要300萬元解蠱，不過，蔡女不太信任邱女，轉向黃男求助，黃男則順水推舟說，確實有下蠱一事，但不用花300萬元，只要260萬元就能解蠱，蔡女遂支付260萬元。

同年9月間，張男又說，派遣的鴨王三號（沈姓男子，法院判決無罪），已與王女熱戀中，雙方論及婚嫁，需要聘金、鑽戒與婚禮開銷共1000萬元，蔡女如數支付，張男又在10月回報兩人已結婚，必須給鴨王三號（沈男）100萬元酬謝，蔡女也是如數支付，張男的說詞並非全然虛假，王女確實與徵信社安排的沈男交往後完婚，沈男還在結婚前一天才與前妻離婚，不過，雙方情感基礎薄弱，僅為時26天就離婚，王女又再度與鍾男重燃舊情。

蔡女相當惶恐，又向黃男、邱女與張女求助，卻不知黃男與邱女都想獨享「肥羊」而內訌，邱女與丈夫郭呈嘉私下找蔡女，抨擊黃男收錢不辦事，誆稱可再找鴨王四號追求王女，結婚後把王女帶到中國，但得支付800萬元，急著保住自己婚姻的蔡女，又支付700萬元給郭男，原以為眼中釘、肉中刺已經拔除，卻又在2012年8月初，發現王女與自己丈夫仍在交往，花了4146萬元，小三還是與丈夫糾纏著，氣得向台中地檢署提告。

台中地院審理時，黃男等人都否認詐騙，與蔡女都簽有意向書，是蔡女胡亂羅織罪名，蔡女委託的案件，不是一般抓姦案，安排多名男人追求王女，還要帶王女出國去玩，需要租豪宅、名車並備有司機、送高檔生活用品、給生活費，支出當然高昂，且王女也與鴨王三號（沈男）結婚，委託任務已經完成，至於解蠱、匯款到柬埔寨的860萬元被坑，黃男等人都宣稱，沒有向蔡女說上述事情。

法官傳喚王女，她作證說，確實有自稱是國際鑽石供應商的沈先生，約她吃飯一次，費用2000至3000元，沒有送她禮物，至於鴨王三號（沈男），是搭高鐵或客運到台中市與她約會，並非搭乘名車，更從未見過司機，兩人約會吃的是1000多元的鐵板燒，沒有送她禮物，交往期間花費僅1萬元，結婚時更無聘金與鑽戒，僅送她1克拉鑽戒，價值約20萬至30萬元，婚後沈男只有給她5萬元生活費。

台中地院認定，黃男等人用詐術坑騙女醫師，觸犯共同詐欺取財等罪，黃男判刑5年6月，邱女判刑3年6月，張男判刑4年，郭男判刑1年8月，至於蔡女斥資4149萬元，法院認定黃男等人不法詐騙金額是3490萬元，這筆錢宣告沒收，檢方與4人都上訴二審，台中高分院全部駁回，不過，郭男二審坦承犯罪，且賠償女醫師而和解，二審宣告緩刑3年，可再上訴。

  • 台中市蔡姓女醫師發現同為醫師的鍾姓丈夫與賣健康食品的王姓女子疑有婚外情，找徵信社幫忙，沒想到反被坑稨。（情境照）

    台中市蔡姓女醫師發現同為醫師的鍾姓丈夫與賣健康食品的王姓女子疑有婚外情，找徵信社幫忙，沒想到反被坑稨。（情境照）

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