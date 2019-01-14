獨家》竊對手太陽能導電鋁漿機密 磐采負責人與4幹部遭訴

2019-01-14 00:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕上櫃公司磐采負責人 李忠訓與部屬共謀透過對手碩禾公司內應，取得太陽能導電鋁漿機密資料，內應甚至利用碩禾的實驗設備，替磐采調製鋁漿樣品再攜出，事後李忠訓給2名內應共250張股票。新竹地檢署依違反營業秘密法「以竊取之不正方法而取得營業秘密後進而使用」罪嫌，將全案提起公訴。

起訴書指出，上櫃公司磐采考量光碟產業日漸式微，為求轉型，負責人李忠訓、白姓副總兼董事、沈姓總經理兼董事、曾姓業務經理、胡姓採購總務共同謀畫透過碩禾內應，取得太陽能導電鋁漿機密資料。

趙男於2014年3月至8月遭查獲為止，接續將碩禾公司太陽能導電傳統鋁漿、配方成分、研發歷程、實驗數據等機密資料，透過口述、LINE群組、電子郵件與文字手稿等方式交付磐采使用，實體手稿或樣品則透過羅女轉交。

取得碩禾營業秘密資料後，李忠訓再責成白男負責的研發部門依據個別客戶需求，微調鋁漿配方進行最佳化測試，研發成果出爐後則送往昱晶能源與茂迪，進行產品測試與認證。

李忠訓等人原規畫趙男至磐采協助調整太陽能導電鋁漿研發，然因趙男因碩禾、磐采為同業競爭對手關係而多有故慮，遂改為利用碩禾實驗設備，替磐采調製鋁漿樣品，將調製後罐裝樣品放在碩禾指定地點，再由羅女攜出碩禾。曾女則主動聯繫見面時間，與羅4度相約在超商、湖口休息站等處所，收取趙男替磐采調製完成的樣品後，攜回磐采。

李忠訓為支付趙、羅二人協助竊取碩禾營業秘密的代價，與磐采股東商議後，提供磐采股票給趙150張、羅100張。

因碩禾於2014年下半年起陸續自業界及供應商，獲悉磐采要求提供碩禾生產之玻璃粉等消息，經調查後發覺趙男有擅自攜出鋁漿成品行為。經趙求助，李忠訓旋即召開緊急會議，指示下屬立即配合銷毀所有涉嫌侵害碩禾營業秘密的相關跡證，並由沈負責介紹律師為趙辯護，務必安撫趙勿供出磐采為幕後金主及主使者，力保磐采相關人員不會曝光，而繼續使用自碩禾取得之鋁漿配方營業秘密。

檢方表示，磐采透過竊得碩禾的營業秘密，藉以研發出太陽能導電鋁漿產品SA003、 SA005等，節省大量人力物力並快速縮短技術差距，搶占產品市場從事不公平競爭，因此獲得利益，並對碩禾造成損害。

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