開車壓到機車騎士腳 辯稱沒聽到對方喊痛 法官戳破謊

2019-01-14 00:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「你壓到我的腳了！」退休的謝姓聯結車司機開車壓過涂姓機車女騎士腳掌，涂女用力拍車窗高喊，謝男竟加速逃離現場，事後他聲稱重聽，不知壓到人，然新竹地院法官發現他從未看過耳鼻喉科，且駕照仍有效，足以勝任駕駛各種車輛，戳破謝男謊言，依肇事逃逸罪重判徒刑1年6月。

判決書指出，63歲的謝男2017年3月開車行經竹東鎮東林路，遇到騎機車的涂女因前方塞車而在車道中停等。謝男疏未注意保持適當間隔，竟將右前輪輾壓涂女左腳掌，涂女因此受有左側足部第二蹠骨非移位閉鎖性骨折、左側足部壓傷傷害。

涂女在劇痛下，當場立即拍打謝男小客車右前座車窗，並大喊「你壓到我的腳了」，謝男竟加速逃離現場。

謝男遭起訴後，於院方審理時辯稱有重聽，10年前就有就診，聽力不是一下子就變成這樣，而且案發當天天氣不好，有風雨聲，涂女戴著安全帽，又扣著帽帶，口齒比較不清，所以沒有聽到她講話的內容。當時他的車子沒有碰到涂女的車子，她人也好好坐在機車上，所以直覺判斷應該是沒有肇事，就離開了。他承認過失傷害，但不認肇事逃逸。

涂女說，當時她的腳掌被壓，痛到受不了，用手拍打謝男車子右副駕駛座玻璃，當時對方拉下車窗對她大喊：「這麼擠你在搶什麼車位？」涂女喊：「你輾到我的腳，你不要走！」對方就不理會喊叫，就將車開走。

法官調查，謝男原為職業司機，從事近20年砂石車司機工作，至2009年退休，之後換普通聯結車駕照，其身體狀況包含聽力在內，足以合法駕駛普通聯結車，且案發當時其是可以合法駕駛自用小客車之人，含聽力在內之身體狀況，當足堪勝任駕駛各該種類車輛。且查無謝男於案發前曾因聽力疾病至醫療院所就醫治療紀錄。

法官認為倘若其聽力狀況早已出現問題，當早就對其行車安全造成影響，又豈會多年來放任此種狀況惡化而從未就醫接受治療？

且當天涂女是戴半罩式的安全帽，喊叫時有掀開安全帽的透明罩，口罩也有拉下來，帽子也往上推。在在均顯見謝男確已能聽見及知悉自己已輾壓涂女，其所為當已構成刑法肇事逃逸罪。

法官查出謝男雖與涂女達成和解，然從未支付任何賠償金額，犯後態度不佳，毫無悔意，故依肇事逃逸罪重判1年6月，過失傷害罪再判拘役55天。

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