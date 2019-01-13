高二少女傳淫照給男大生 指控性侵不起訴

2019-01-13 22:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕23歲的郭姓大學生去年遭高2學妹指控，學長要脅公開2人情色對話，要求與他出遊，沒想到她2度在學長車內遭猥褻，甚至拿跳蛋性侵她，校方性平會調查認定性侵屬實，轉由檢警偵辦。不過，檢方認為被害女證詞諸多疑點，且2人互傳鹹濕私密視訊，認定非性侵，全案不起訴。

23歲郭姓男大生與16歲的高2女是學長學妹關係，2人常在網路聊情色話題，互傳淫照。女方指控2017年11月學長要脅她要公開2人鹹濕對話，要她出遊。郭男開轎車到校門口接走少女，用餐途中郭男強摸她胸部，並強令她打手槍。吃完飯後，她被載到新豐一處空地，強行性侵得逞。

她不甘受辱，為了蒐集事證，主動邀郭男外出，途中郭男對她毛手毛腳，持跳蛋碰觸外陰唇並摸她的胸部。後來郭男即載她到新豐一間廟旁，並襲胸及摸下體。事後少女跟學校反映，通報性平會處理，性平會調查認定郭男已達性侵害程度屬實，因此報請檢警偵辦。

郭男聲稱雙方你情我願，過程有親密及煽情的言談，他有用手摸胸及下體，但她沒有拒絕。第二次約會有到新豐那邊的空地，聊天時對方有要求口交遭她拒絕，後來他一邊自慰，一邊將跳蛋放到少女下體、並摸胸，她沒有拒絕。

檢警調查，郭男有傳「你要這樣，我就把你約炮的事跟大家講」，要求一同出遊，少女指控郭男脫掉她制服，並抓其胸部，口氣逼人的要求幫他打手槍。且少女也證稱，2人到一處草地，她向郭男開玩笑說「這裡好像很適合在車震」，郭即被挑逗要脫其褲子，並不斷求歡，要求坐到他身上，但她坐回副駕駛座，只是他自慰，又用跳蛋弄她下體，直到射精才停手。

檢方認為，少女說不想與郭男發生親密行為，為何不在被摸胸後立即離開，還跟郭男吃飯，且2人到空地，又以開玩笑口吻說可車震的話，認定控詞有問題。

檢方從2人對話訊息發現，女子曾傳「那我答應你我們今天視訊嘛」、「在傳了，看你」等語，被告也回「看不出來有沒有高潮，影片最多可以拍多長」，女回「不知道，今天沒什麼感覺，昨天才用過」，被告傳「等你好了再說吧，五張奶，不同姿勢」，女回「那我現在拍」，似有傳送私密照片或影片給郭男，顯見2人互動不像一般朋友。全案不起訴。

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