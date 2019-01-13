騎機車偷冷氣載不走 乾脆偷貨車載

2019-01-13 20:09

〔記者陳建志／台中報導〕就是要偷到！台中市一名陳姓男子，日前行經烏日溪南路時，發現一處店家門前堆了多台冷氣，陳男萌生歹念，趁著凌晨四下無人騎著卸下車牌的機車偷冷氣，到場時發現冷氣太大載不走，陳男不放棄，到附近偷了一輛貨車載走2台冷氣變賣，再把貨車開回原地，陳男以為神不知鬼不覺，但仍被細心警方查出送辦，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

台中一名染有毒癮的陳姓男子（30歲），因平時靠打零工為生收入不穩定，加上染上毒癮缺錢買毒，日前閒晃經過烏日溪南路3段一處民宅時，發現屋前堆放大批冷氣機，心生歹念想行竊變賣。

陳男為避免被發現，犯案時刻意騎乘卸下車牌的機車，還挑清晨6點多較少人出入時下手，到場時才發現冷氣太大機車載不走，但陳男不死心，立刻到附近偷了1輛貨車，隨後開到現場載走2台冷氣，並變賣得款1千多元，並把貨車開回原處停放。

烏日溪南派出所員警獲報後，調閱監視器查緝，才發現陳男先後騎機車、開貨車到場行竊，雖事前拔掉車牌，經擴大調閱監視器，還是被細心員警發現事前騎車到場勘查的身影查出身分，陳男被捕後表示，變賣得手的1千多元已經買毒品花完，失主對於價值1萬多元的2台冷氣，陳嫌竟低價1千多元就賣掉只能頻搖頭，警方訊後依竊盜罪嫌將他函送法辦。

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