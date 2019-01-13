臉書搜到少女裸胸照 逼她自拍淫照惡男遭訴

2019-01-13 21:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓男子在網路搜到1名少女裸胸照，透過臉書聯絡上她，還軟硬兼施2度要求少女自拍猥褻下體的照片給他，遭到少女嚴拒，少女不滿遭騷擾遂報警處理。新竹地檢署認為張男行為已違反《兒童及少年性剝削防制條例》，將他提起公訴。

檢警調查，28歲的張姓男子，專門在網路搜尋少女露點自拍照，2017年8月間他搜尋到14歲的國中少女自拍露胸照，遂用臉書與少女聯繫。為了取得對方裸照與自慰影片，張男以臉書即時通與少女聯絡，還膽大留言「哥哥想看你的胸部」、「我可以看影片嗎？」、「想看你拍影片給我看，可以嗎？」、「想看你的奶」、「有沒有XX的新影片？」、「跟別人打X了嗎？」、「我可以看影片嗎？那個下面的」等不雅文字誘拐少女。

少女嚴拒後，隔天張男竟又在半夜，傳少女自拍裸胸的4連拍照給她，再傳送訊息「奶」、「要我說，你的東西在網路瘋傳嗎？」等文字，以這種方式恫嚇少女自拍，少女仍拒絕，經向家長表明遭對方騷擾後，家長立即帶著少女報警處理。

張男被檢警傳喚到案，他表示只是好奇而已，也坦承有做這些事。檢方認為他已犯引誘使兒童或少年被拍攝、製造猥褻行為之照片及影片罪嫌，將他提起公訴。

檢方表示，網路上誘拐未成年拍攝猥褻裸照，已違反《兒童及少年性剝削防制條例》，可處1年以上7年以下有期徒刑，還可罰1百萬元以下罰金。

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