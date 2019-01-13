貨車後車斗載3人上國道翻覆受傷 雇主判賠629萬

2019-01-13 22:12

〔記者王定傳／新北報導〕全揚油漆工程公司黃姓負責人於2015年間，指派6名員工外出施工，卻只派限乘3人的1台小貨車，導致另外3名員工，違規坐在後車斗，貨車行經國道五楊高架時，因爆胎及駕駛控制失當翻覆，後車斗上的2名高姓兄弟受傷嚴重，其中1人有肢體偏癱、中度失智等後遺症，新北地院審理後判全揚及黃男、張姓駕駛賠償合計629萬餘元。

2015年7月2日上午近8時許，當時小貨車前座坐滿3人，後車斗違規載著3人，準備前往桃園國際機場施工，貨車行經五楊高架道路南下49.1公里時，因右後輪爆胎，加上駕駛操控失當而翻覆。

後車斗上的高姓兄弟受傷最為嚴重，其中一人身體偏癱，更因腦部受損，伴有行為障礙及中度失智等嚴重後遺症，食衣住行都無法獨力完成，2兄弟因此對全揚、黃男及張姓駕駛等提出954萬餘元求償。

全揚及黃男辯稱，案發當日有二部車可供乘坐，絕無要求6人同乘一台車，且雙方只是承攬關係，不是僱傭關係；張姓駕駛則主張自己沒有操控失當。

法官審理認為，雙方是僱傭關係，全揚公司本就有補償責任，而黃男身為老闆，沒做好發車前的檢查措施，僅分配限乘3人車輛，載6名員工，在貨車離開時，沒控管是否超載或其它違規，當然要負責；至於張姓司機明知違規仍上路，且車輛爆胎時控車不當，也要負責。

不過，法官也認為，高姓兄弟有自行開車到施工地點的經驗，且公司有另一台車，2人既然有其他選擇，卻因一時方便，坐在具有風險性的後車斗上高速公路，顯有過失，應負20％責任。

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