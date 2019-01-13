春節將屆 東警防搶接力上演超逼真

2019-01-13 18:47

［記者陳賢義／台東報導］因應農曆春節將屆，台東警方未雨綢繆，各分局接力上演金融機構防搶演練，槍彈刀械全亮出，行員雖知是演練，但還是超緊張，還有不知情的民眾誤以為發生「大代誌」，圍觀得知是一場戲，直呼太逼真。

成功鎮農會信用部忠孝辦事處突然現身2名歹徒持刀槍闖入高喊「搶劫！」，並跳上櫃檯脅迫行員交出大量現金後逃逸，成功警分局接獲通報後立即執行線上攔截圍捕，由轄區派出所員警全副武裝以優勢警力速往台11線往都歷方向順利制服2名歹徒。

路人驚見警車鳴笛疾速，紛紛探頭議論紛紛，渾然不知是成功分局為了因應春節將至，民眾金錢需求增加，銀行囤放大量現金，易引起不肖歹徒覬覦，因而結合轄區信用部，由分局偵查隊員扮演歹徒實施自衛及防搶演練。過程中模擬歹徒行搶時，機警行員趁隙啟動警民連線警報按鈕，警方獲報後立即馳赴現場，並啟動分局警力實施攔截圍捕。

警方表示，為了讓民眾過好年，已強化各項勤務，防範各類刑案發生，對於金融機構、銀樓業、大賣場等金錢匯集處所也已增加巡邏密度及提升見警率，遏止伺機歹徒。另提醒民眾若有大額存提款或長時間外出，警方也提供護鈔服務及舉家外出加強巡邏勤務，若有需求可向轄區派出所提出申請。

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