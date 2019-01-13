只因店家肉圓忘加辣 狠父斷理智金臂勾爆毆妻小

2019-01-13 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕新北市1名父親昨（12）日晚間因不滿孩子出門買肉圓忘記請店家加辣醬，竟爆打孩子與錄影蒐證的妻子，影片被放上網引發公憤，網友相約拜訪該名男子，要當面問他「要加多少辣？」

影片被貼上臉書社團「爆廢公社」，從中能見該名父親在房間內質問孩子「為什麼甜不辣沒有加辣？」、「為什麼肉圓沒加辣」，該名兒童神情相當惶恐，害怕觸怒爸爸，但父親卻突然一把抓住他的衣領繼續逼問，媽媽一邊錄影蒐證，一邊幫忙開脫「老闆忘記加了，真的排隊排很久」。

不料該名父親不相信店家會忘記加辣，孩子問他「你相信我嗎？」，他回答「我相信」，孩子開始解釋「客人很多，老闆有可能忘記加了」，不料父親立刻往他臉部猛甩一掌，暴怒嗆他「你現在是要說謊嗎？」，接著他左手勒住妻子脖子，右手繼續狂毆小孩，最後妻子奪門而出求救。

根據《ETTODAY》報導，該名妻子事後前往新光醫院診治與驗傷，她表示會對丈夫提出傷害告訴，警方已依法通報社會局介入，將他們列為高風險家庭，住在新北樹林的婆家也有3度聞悉女兒與外孫被女婿痛打，才會和女兒建議錄影，將來可作為離婚或申請保護令的證據。

網友們看見片中父親因小事對家人痛下毒手，紛紛留言表示「奇怪這種人怎麼都有人要嫁，還能生小孩來打欸」、「看到我都哭了 真的很過份 垃圾人」、「別讓孩子活在恐懼」、「只會打女人小孩的廢物」、「有沒有蘆洲人認識的，肉搜一下」、「他要打小孩前就有笑了一下，真的很夠變態的笑」。

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