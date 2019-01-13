彰化市爌肉飯名店大火 火勢波及窗簾店

2019-01-13 16:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣彰化市金馬路一家爌肉飯名店今天下午3時40分驚傳大火，火勢猛烈並延燒到隔壁的窗簾店，濃煙竄天，消防局據報派員趕往搶救，4時許將火勢撲滅，所幸未釀人員傷亡，起火原因初步調查疑爌肉飯店員在炒菜過程中不慎引發火勢，確實起火原因已展開釐清。

這家位於彰化市金馬路二段的爌肉飯名店平常高朋滿座，生意相當好，今天下午原本由店員在廚房熱菜準備烹煮食物，不料疑似炊事不慎引發火勢，大火迅速蔓延，店員趕緊逃出戶外，這起火災發生後，消防局派出大批人員趕往現場搶救，消防員趕抵現場時火勢猛烈，濃煙竄天，立即部署水線灌救。

由於火勢相當猛烈，大火還一度波及隔壁的窗簾店，所幸消防人員全力搶救後迅速將火勢撲滅，爌肉飯店面的廚房燒毀，所幸未波及用餐區，窗簾店二樓也被燒，所幸都未釀人員傷亡。據消防員表示，這家爌肉飯平常生意相當好，應該是在員工備料時不慎引發火勢，確實起火原因與財務損失還要進一步釐清。

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