8旬夫妻外出散心一走10公里 機警助返家

2019-01-13 17:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區一對周姓老夫妻，分為81歲、77歲，老先生要求太太陪他出門散步，兩人從永安漁港步行到新屋市區，一走就是10公里遠，一路走到晚上11點，當時起大霧老太太雙腿疼痛無法負荷，只好求助附近派出所員警幫忙。

老太太向員警說，她雙腿很痛已經走不動了，怕發生危險於是建議坐計程車回家，卻苦招不到計程車身上也沒帶手機，加上先生執意不肯求助警方，於是1人逕自往反方向走，2人就此分開。

楊梅警分局新屋分駐所警員萬竑德、楊凱翔巡邏巧遇老太太，了解事情原委後立即載老太太沿路往富岡方向尋找老先生，終於在中興路與社福路口發現他，員警立即下車請周老先生上車，員警要載周老夫妻一起回家，周老先生顧及面子不願意上車，並說他要走到富岡接大坡再回永安，估計再走10幾公里。

員警靈機一動，直誇「老先生你以前一定是運動健將，以你的身體健康狀況，一點都不像高齡81歲，還能走回永安。要不是夜色已晚，加上新屋起濃霧容易迷路，我就跟你一起走回永安。這樣好了，要不我們約個時間，我們從新屋走來永安，找你走路運動好嗎？」

老先生見警主動聊天，慢慢卸下心防，表示以前的警察都很威嚴，不想和警察說話，反觀，2名警員都是20幾歲年紀，跟自己孫子一樣非常親切，因此對警察改觀，也謝謝警方的協助送他們回家。

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