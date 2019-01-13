保時捷撞爛隔日立刻再買 她將命大歸功積陰德

2019-01-13 16:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕買保時捷像在買麥香紅茶！27歲陳姓女子駕駛自用的保時捷跑車Cayman 987，於10日下午行經新北市北宜公路26.6公里處卻發生翻車意外，所幸陳女與副駕駛座的乘客蕭女皆僅輕傷。陳女隔日出院PO出臉書動態，除了感謝朋友的關心，最大的亮點就是她又曬了一輛新買的保時捷Boxster，還是付現一次結清。

陳女向媒體表示，車禍當下車子翻了3圈，最後四腳朝天，她跟好姊妹命大逃過一劫，她說「覺得有做善事，媽媽有在保佑我。」據了解，陳女開過5家美甲店，現在則是身兼保險業務與翻譯，努力賺錢的她才有辦法車子一報銷就再入手一輛。

據悉，陳女表示自己平時除了賺錢，每個月都會抽時間做愛心，她會準備300個熱騰騰的便當，發放給無家可歸的街友，這個舉動已行之有年。她將自己與好友命大歸功於積陰德，還說要與同生共死過的好友當結拜姊妹。

而這次新買的保時捷Boxster市價超過300萬台幣，陳女則表示自己並非買新車，二手車價大約100萬元，她也打趣在臉書說自己以後開車時速會保持20公里就好。

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