醉漢撞了霹靂的警車還想跑！沒那麼容易

2019-01-13 15:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕53歲莊姓男子今日凌晨1時許酒後駕車行經新北市台64線往中和，新北市保安大隊巡邏警員撞見莊男開車重心非常不穩於是追上，未料莊男假意停車後意圖拒檢，踩滿油門撞了警車就跑，所幸霹靂小組也不是吃素的，同樣踩滿油門再度追上，並在板橋將莊男順利攔下，發現莊男酒測值果然超標，當場將他逮回偵訊。

警方表示，莊男當時駕車模樣真的很危險，左搖右晃又忽快忽慢，沒想到還假意停車受檢衝撞警車，害當場同仁差點遭殃。警方與莊男上演飛車追逐，最終會合支援警力在板橋區縣民大道、民生路口將他攔停。

警方攔下莊男喝令其下車，莊男一下車就對錄影蒐證的警員大呼小叫，態度惡劣。警方調查，莊男從事裝潢工程，12日晚間在林口與友人聚餐，席間喝了酒，莊男則自認自己「很OK」，堅持一定要自己開車回家，但經酒測後發現，莊男酒測值高達0.61。

莊男於偵訊時還不承認自己企圖落跑，直呼「我本來就要受檢沒有要逃！」警方說，這次及時將莊男攔下，沒有造成其他用路人或莊男自身的聲明危險，強烈呼籲酒後絕對不能駕車，不管喝了多少，「醉不上道」才是平安回家的準則。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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