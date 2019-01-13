水電工毒藏眼鏡盒趴趴走 遇警稱沒近視、沒老花GG了

2019-01-13 15:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓水電工把1.75公克毒品藏於眼鏡盒內，攜毒在街頭趴趴走，高市警局新興員警巡邏時見他形跡可疑，攔檢起出眼鏡盒，警方問他近視還是老花？他一時緊張回答「眼睛正常」露餡，警方起出安毒將他送辦。

新興分局今指出，前金所員警昨夜執行巡邏勤務，巡經新興區中正四路前，發現一名男子形跡可疑，見警方上前不自覺地直發抖，經警方查驗身分後發現林男（45歲）有毒品前科，平日從事水電工工作，林男接受盤查時還信誓旦旦，表示已經很久沒有碰毒品了，但不時想用衣物將背包內的物品遮住。

正當警方察覺林男的異常行為時，一名員警眼尖發現林男一旁的眼鏡盒有異樣，疑似有毒品吸食器的物品，警方假意詢問男子：「近視幾度阿？還是老花眼？」男子皆表示視力正常，於是警方便指著眼鏡盒表示：「不然眼鏡盒裡是什麼」？

林男眼看自己露出破綻，主動打開眼鏡盒交付一包安非他命及吸食器給警方查扣，現場將林男依違反毒品危害防制條例案帶返所偵辦。

警方調查，林嫌遇警方盤查時，身上持有二級毒品安非他命（毛重1.75克）及毒品吸食器，林嫌坦承持有毒品，並聲稱自己是因為壓力大才會吸食毒品，對此感到相當懊悔，警方也感嘆早之如此何必當初，全案訊後移送偵辦。

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