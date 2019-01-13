慈善團體寒冬送暖 員警合力溫暖獨居長者的心

2019-01-13 13:33

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕農曆新年將至，為讓獨居老人歡喜迎新，溫馨過年，桃園市龜山警分局與愛心同心會共同合作關心獨居長者，今天前往轄區內分送愛心物資，希望在寒冬之中也能提供一絲溫暖，警方也趁機會進行交通安全宣導、犯罪預防暨反詐騙宣導，以提高獨居老人警覺性，降低被害發生。

愛心同心會今天上午在龜山區陸光社區舉辦「108年政令宣導暨寒冬送暖愛心活動」，發放30位獨居長者年節禮品白米1包、電暖爐1台。愛心同心會理事長林櫻妹表示，愛心同心會會員約有400人，大家互相幫助，集合眾人力量，照顧家境不好、獨居的老人共30戶，讓他們享受到大家的關心可以安度春節。

龜山警分局表示，今天活動派出親切的員警關懷慰問，拉近與長者距離，盼透過噓寒問暖的溫馨陪伴，溫暖其孤單寂寞的心靈，讓獨居長者備感溫馨、重展笑顏。

警方也提醒，年關將屆，民眾如果提領大筆現金，可以撥打110申請護鈔，舉家外出巡護家園，可以向各地警察機關申請。

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