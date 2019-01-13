受不了老闆娘索賠？色廚師自首「我摸老闆娘」

2019-01-13 12:54

圖說建議改：周姓廚師兩度對老闆娘強制猥褻、1次性騷擾，遭判應執行刑9月，得易科罰金27萬元。

〔記者溫于德／台北報導〕周姓廚師在台北市某餐廳服務，日前趁餐廳打烊之際，竟襲胸老闆娘還摸下體，後因不堪老闆娘與其餘股東向他索賠，才主動走進警局向警方自首「我摸老闆娘」。台北地院日前審結，認定周涉犯2次強制猥褻、1次性騷擾，判應執行刑9月，得易科罰金27萬元，仍可上訴。

判決指，去年5月17日晚間9時40分是餐廳打烊時間，年逾50歲的周男見其他員工均已下班，竟伸狼爪朝老闆娘胸部而去，並隔著外褲摸女方下體；隔日晚間，周再趁女方結帳時，故意走過她身後摸臀部；5月19日晚間9時許，周見女方巡視廚房時，不但熊抱還伸出手指進入內褲撩外陰部。

老闆娘事後心有不甘，找餐廳股東及友人共5人，向周男索賠；不堪的周趕緊走進警局自首。

檢方偵查後依強制猥褻、性騷擾3罪起訴周男，至於老闆娘等人被控恐嚇取財部分，則獲不起訴。

法官審理後認定，自首的周男應獲減刑，另審酌周有意與老闆娘談和解，只是賠償金差距過大，導致至今仍未獲得原諒及達成和解，依2次強制猥褻、1次性騷擾，判應執行刑9月，得易科罰金27萬元。

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