偷渡客參加外配生日趴 2人倒楣被抓並遣返

2019-01-13 12:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕真是倒楣！越南陳姓男子偷渡來台6年，不料日前到高市鳳山區參加壽星阮姓外配的越南生日趴，2人店外等候友人見警閃躲，被警方眼尖查獲陳男是偷渡客，連壽星阮姓外配也是探親來台逾期居留，警方一箭雙鵰逮2人，並遣返回國。

警方調查，越南陳姓男子（30歲）偷渡來台6年，擔任水泥工打零工，與阮姓（34歲）越南籍外配，嫁來台灣生子多年，卻仍未領到身分證，前年來台探親，卻逾期在台居留。

警方表示，阮姓外配日前生日晚上7時許，邀約友人參加生日趴，她與陳男於鳳山區博愛路等候友人之際，由於該處曾發生刑案，早為警方巡邏熱點，鳳山警分局文山所警員賴和慶、譚鴻偉巡邏經過，發現2人見警閃避行跡可疑，被警方眼尖發現查獲。

警方指出，賴等2員詢問2人年籍資料，並請出示證件，2人卻支吾其詞，推稱已經來台灣很多年了、證件忘記帶及家人都有身分證等，卻遲未出具相關身分證明文件，依警察職權行使法將人帶所查證身分，才發現陳男是非法偷渡，阮女則在台停留期限逾期。

經警方突破心防，陳男坦承為了賺錢，102年以美金4500元為代價，自中國乘坐漁船非法自新竹某漁港入境；阮女供稱因不捨與台灣家人分開，明知停留期限已滿，不願意返回越南，壽星生日還被抓，大呼有夠倒楣！

警訊後將2人依入出國與移民法罪嫌移送法辦並遣返回國。

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