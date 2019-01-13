獵捕保育珍禽 南投無良商人被判刑

2019-01-13 12:22

〔記者溫于德／台北報導〕游男在南投縣經營鳥店，日前被控在山區違法獵捕保育類鳥類黃山雀、黃腹琉璃與朱鸝共7隻，到案後卻辯稱，見鳥巢墜落，雛鳥命危才會帶回家，否認獵捕珍禽；但最高法院維持一、審見解，不予採信，依依違反野生動物保育法2次，判合併應執行刑10月，得易科罰金30萬元確定。

據悉，2002年間，游男就曾因違反野生動物保育法，遭判刑8月、宣告緩刑3年；但保七總隊去年1月間接獲線報，指游男「在草屯（南投）賣鳥，色彩相當鮮豔亮眼」，經警方搜索，果真在鳥店內查獲已被農委會公告為「珍貴稀有」的第二級保育類野生動物黃山雀2隻、朱鸝1隻，「其他應予保育」的第三級保育類野生動物黃腹琉璃4隻，且有1隻黃山雀已死在鳥籠中。

游男事後坦承保育珍禽是在南投縣翠峰山區、竹山鎮朋友木瓜園中所抓。

南投地院審理後認定，游男已有違反野生動物保育法紀錄，獲得緩刑免處分，卻未珍惜改過機會，再度獵捕保育鳥隻，破壞自然生態平衡，妨礙環境永續發展，依違反野生動物保育法2次，併判應執行刑10月，得易科罰金30萬元。

但游男上訴時辯稱，當時看到鳥巢墜落，見剛破殼而出的幼鳥命在旦夕，加上無法辨識為保育類鳥類，出於憐憫，才帶回家中飼養，否認故意獵捕。

然而，台中高分院合議庭依據游男在偵查時所述，當檢方問「你應該都隻到這些是保育類動物？」他回「我知道」，認定他應已明知幼鳥是保育類動物還獵捕，駁回請求。

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