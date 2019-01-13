可愛警犬「憨吉」 腳掌按壓自動門出入派出所

2019-01-13 12:11

〔記者張軒哲／台中報導〕清水警分局光華派出所3年前飼養1隻流浪犬「憨吉」（番薯的台語發音），這隻個性溫馴的「鎮所警犬」，相當聰明，會自己按壓電動門按鈕，自行出入大門，模樣可愛，讓波麗士大人跟志工覺得很紓壓。

光華派出所地處沙鹿鬧區，周邊緊鄰鹿寮國中跟光華商圈，轄區公務繁忙，常有購物民眾跟國中生穿梭街頭，3年前派出所收養1隻米克斯流浪狗，因為毛色偏棕黃，模樣憨憨，取名「憨吉」，牠除了發揮警犬作用，負責看門，也常表演開門絕活。

光華派出所大門是按壓式電動門，因按鈕位置較高，「憨吉」會先將前腿趴在玻璃門上，再用腳掌肉墊按壓開關，再自行進出大門，讓洽公民眾直呼「憨吉」敏捷又聰明。

來到派出所多年的「憨吉」因個性溫馴，愛親近人，深受眾人歡迎，派出所附近商家都知道牠是光華所所犬，所長林聖國說，「憨吉」是一隻已結紮公犬，平常由同仁輪流照顧，以餵養狗飼料為主，也會固定幫牠洗澡。帶人犯時，牠也能分辨，有時人犯或酗酒失態的民眾喧鬧，「憨吉」才會吠叫。

這隻乖巧聰明的所犬，可愛模樣，反而讓工作壓力繁重的警員們有紓壓的效果。

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