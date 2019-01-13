脫逃越客分散 查無特定集團接應 考驗國安單位人蹤掌握能力

2019-01-13 11:37

〔記者李立法／屏東報導〕「觀宏專案」脫團逃逸越客在警政署及移民署全面查緝下已有半數回籠，其中經由屏東警方及專勤隊策動到案者有3人，初步調查該3名男性脫逃越客彼此並不認識，但都有越南親人在台灣，均供稱純粹想在台灣打工賺錢，沒想到會惹出這麼大的風波，擔心連累在台灣的親人，只好出面自首。

去年12月25日脫團逃逸的148名越客陸續找回半數，透過屏東親友向警方及專勤隊表達願意主動到案的3名男越客，分別有越南親人嫁來台灣或經由正常管道來台工作，供稱是為了想到台灣打工賺錢，花費相當於4、5萬元台幣的代價透過管道借觀光名義來台，沒想到卻因為一次跑掉太多人，引起台灣社會高度關注。

警方及移民署從找回的越客身上進行調查，尚未發現台灣有特定集團負責聯繫或收容控制他們，這些越籍人士透過旅行團到了台灣後化整為零，各自投奔親友，以致追查工作格外費時，不過，也借著這次越客脫逃事件，考驗台灣國安單位對不法外來人口行蹤的掌握能力。

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