買K毒送糖果？糖果塞皮包內 遇到警察GG了.........

2019-01-13 11:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕優待大放送？台中市吳姓男子向陌生男子購買K他命毒品，對方宣稱「優待大放送」，免費送他2顆添加毒品的毒糖果試用，吳男把毒糖果塞在皮包內，卻遇到員警盤查，警方聞到吳男身上散發出濃濃的吸食K他命臭味，在吳男拿身分證時，見到皮包內有可疑糖果2顆，且褲子異常凸起，進而查獲他把毒品K他命藏在褲檔內，全案依違反毒品危害防制條罪嫌偵辦。

台中市警局保安警察大隊特勤中隊員警執行巡邏勤務，於本月7日下午行經台中市西屯區漢口路，發現吳男（22歲、無前科）低著頭，站在路旁顯得可疑，員警趨前盤查，吳男看見警察嚇了一跳，頻頻說「我沒違法」，員警卻聞到吳男身上飄出濃厚的K他命味。

員警還詢問說，「你有沒有聞到一股怪味」，吳男無言以對，在吳男拿身分證時，眼尖員警在包包內發現2顆成分不明的糖果，經以毒品試劑檢測，呈現安非他命毒品陽性反應，並在褲檔內查獲1小瓶K他命毒品（毛重8.84公克），吳男自知法網難逃只好坦承毒品為自己所有，想說毒糖果放在包包警方應該不會起疑，K他命因一時情急塞進褲內，還是逃不過警方。

他說，自己因好奇，向年籍不詳的陌生男人購買K他命毒品，對方宣稱「優待大放送」，免費送他2顆添加毒品的毒糖果試用，他隨手把糖果放在皮包內，全案依違反毒品危害防制條罪嫌偵辦。

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