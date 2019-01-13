3個月內從鬼門關搶回兩命 警消沈宥延獲表揚

2019-01-13 11:04

〔記者王涵平／台南報導〕南市消防局第一大隊擴大防火宣導今登場，吸引千餘民眾參加，豬八戒人偶全場跑祝大家諸事平安，警消沈宥延去年3個月內搶回兩命，獲績優警消表揚。

2019「豬」事如意，平安順利，119宣導活動一早在烏樹林休閒園區舉行，消防著色、消防體驗集章、趣味競賽小遊戲、摸彩券抽獎，民眾攜家帶眷，玩得不亦樂乎。

大台南家長協會、南市消第一大隊規劃彩繪消防著色活動，大隊長丁春能表示，透過著色學習防災16戒/誡 ，500多位小朋友報名，更了解消防防災的重要性。

消防體驗集章有心技戰將-教導民眾CPR學習操作，讓心動起來，搶救病患。翻滾吧!男孩-身上著火怎麼辦?保命三要訣停、躺、滾。震確解答-地震自保趴下DROP、掩護COVER、穩住HOLD。關鍵時刻-火場的應變會左右生命去留，扭轉錯誤消防迷思，「小火快逃，濃煙關門」，教導火場關門開窗求生重要性。疑雲密佈-模擬火場濃煙並學習如何於濃煙中採低姿勢逃生。

擔任義消第一大隊及新營義消分隊團長的大巍開發建設公司董事長陳志宏，贊助5萬元表揚績優警義消人員，其中新營專救隊員沈宥延於去年9月、12月在車禍中搶回兩命。

從警13年、今年33歲的沈宥岩，是T-P級高級救護員，12月在1次國道車禍，利用較纖瘦體型優勢，鑽進變形扭曲的物流車狹小副駕座進行急救，避免駕駛救出前失去意識。

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